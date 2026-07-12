AGENDA · Harcourt
Bal « Parquet sauvage » Harcourt
dimanche 16 août 2026 · Harcourt
Informations pratiques
Harcourt
Bal « Parquet sauvage »
5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Compagnie LA ROULOTTE DE RUCHE
musique de rue/bal participatif
8 musiciens
durée 1h30 .
5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
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English : Bal « Parquet sauvage »
L’événement Bal « Parquet sauvage » Harcourt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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