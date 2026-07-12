Informations pratiques

Harcourt

Bal « Parquet sauvage »

5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Compagnie LA ROULOTTE DE RUCHE

musique de rue/bal participatif

8 musiciens

durée 1h30 .

5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Bal « Parquet sauvage »

L’événement Bal « Parquet sauvage » Harcourt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay