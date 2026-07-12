UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Harcourt

Bal « Parquet sauvage » Harcourt

dimanche 16 août 2026 · Harcourt

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
5 Rue de la Gare
Ville
27800 Harcourt
Département
Eure
Tarif

Harcourt

Bal « Parquet sauvage »

5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Compagnie LA ROULOTTE DE RUCHE
musique de rue/bal participatif
8 musiciens
durée 1h30   .

5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal « Parquet sauvage »

L’événement Bal « Parquet sauvage » Harcourt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

À voir aussi à Harcourt (Eure)