Spectacle Le Vrai Spectacle Harcourt
dimanche 30 août 2026 · Harcourt
Informations pratiques
Harcourt
Spectacle Le Vrai Spectacle
5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le vrai sepctacle, c’est un univers à plusieurs couches, un kaléidoscope théâtrale à l’ambiance clownesque où les personnages s’invitent dans une fresque foraine qui dérape et ouvre les focus du théâtre de rue.
Le vrai spectacle est une tentative de mise en abîme dans la joie d’un chaos organisé. .
5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
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English : Spectacle Le Vrai Spectacle
L’événement Spectacle Le Vrai Spectacle Harcourt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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