Jeudi d’Harcourt Soirée jeux Harcourt
jeudi 6 août 2026 · Harcourt
Informations pratiques
Harcourt
Jeudi d’Harcourt Soirée jeux
5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 21:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Le temps d’une soirée, les médiateurs du Domaine d’Harcourt et de Gisacum vous proposeront différents jeux de plateaux autour de l’Antiquité, du Moyen-Age et de la nature. Que vous soyez joueurs aguerris ou débutants, en équipe ou en solo, partagez un moment convivial et ludique au domaine ! .
5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
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English : Jeudi d’Harcourt Soirée jeux
L’événement Jeudi d’Harcourt Soirée jeux Harcourt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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