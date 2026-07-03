Informations pratiques

Harcourt

Jeudi d’Harcourt Soirée jeux

5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Le temps d’une soirée, les médiateurs du Domaine d’Harcourt et de Gisacum vous proposeront différents jeux de plateaux autour de l’Antiquité, du Moyen-Age et de la nature. Que vous soyez joueurs aguerris ou débutants, en équipe ou en solo, partagez un moment convivial et ludique au domaine ! .

5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Jeudi d’Harcourt Soirée jeux

L’événement Jeudi d’Harcourt Soirée jeux Harcourt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay