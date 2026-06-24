Harcourt

Jeudi d’Harcourt DJ Set

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Maison Vin Rouge s’invite au Domaine d’Harcourt pour vous proposer un mix aux sonorités house, deephouse et afrohouse. Un DJ set à l’arboretum, une idée de sortie estivale et originale pour profiter d’un moment de détente en famille ou entre amis. .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Jeudi d’Harcourt DJ Set

L’événement Jeudi d’Harcourt DJ Set Harcourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay