Jeudi d’Harcourt DJ Set Harcourt
Jeudi d’Harcourt DJ Set Harcourt jeudi 30 juillet 2026.
Harcourt
Jeudi d’Harcourt DJ Set
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Maison Vin Rouge s’invite au Domaine d’Harcourt pour vous proposer un mix aux sonorités house, deephouse et afrohouse. Un DJ set à l’arboretum, une idée de sortie estivale et originale pour profiter d’un moment de détente en famille ou entre amis. .
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
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English : Jeudi d’Harcourt DJ Set
L’événement Jeudi d’Harcourt DJ Set Harcourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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