Visite théâtralisée Harcourt
Visite théâtralisée Harcourt samedi 25 juillet 2026.
Harcourt
Visite théâtralisée
Domaine d’HArcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-26 16:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Alors que vous êtes invités à remonter le temps, à l’époque baroque, Pivoine d’Orange vous conte la vie de Françoise de Brancas devenue la princesse d’Harcourt ; une femme indépendante et altruiste. Des personnages de l’époque vous accompagnent, rythment la visite et vous conduisent à la rencontrer ! Une belle occasion de se promener dans le domaine et de se croire le temps de cette visite théâtralisée invité par une princesse. .
Domaine d’HArcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 harcourt@eure.fr
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English : Visite théâtralisée
L’événement Visite théâtralisée Harcourt a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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