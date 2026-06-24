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Jeudi d’Harcourt Soirée jeux en famille Harcourt

Jeudi d’Harcourt Soirée jeux en famille Harcourt jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Domaine d'Harcourt 5 Rue de la Gare
Ville
27800 Harcourt
Département
Eure
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Harcourt

Jeudi d’Harcourt Soirée jeux en famille

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Le temps d’une soirée, les médiateurs du Domaine d’Harcourt et de Gisacum vous proposeront différents jeux de plateaux autour de l’Antiquité, du Moyen-Age et de la nature. Que vous soyez joueurs aguerris ou débutants, en équipe ou en solo, partagez un moment convivial et ludique au domaine !   .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 

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English : Jeudi d’Harcourt Soirée jeux en famille

L’événement Jeudi d’Harcourt Soirée jeux en famille Harcourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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