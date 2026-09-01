Informations pratiques

Molières

Molières en scène I Broglii

Le bourg Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Loufoquerie de rue, délestée de toute contrainte technique, BROGLII est un exercice de style autour du scénario d’une bd de Lewis Trondheim, Imbroglio.

Au commencement Lewis Trondheim réalise Imbroglio, des coups de théâtre à toutes les pages et des personnages lunatiques qui retournent leur veste à chaque vignette.

Un matériau idéal pour écarteler des comédiens et écarquiller les yeux des spectateurs.

Huis-clos réunissant trois personnages ambitieux, prêts à tout pour prendre le contrôle de La Société . Imbroglio met l’angoisse au centre de la pièce, et autorise tous les coups.

Machiavélique, le scénario met au pilori les lois de la confiance, repousse les limites de la logique et ne couronne qu’un seul vainqueur l’absurde.

Broglii sera donc la déclinaison d’Imbroglio dans les styles choisis par le public.

Durée 1h | A partir de 6 ans | Jardins de la mairie .

Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 92 44

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English : Molières en scène I Broglii

L’événement Molières en scène I Broglii Molières a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides