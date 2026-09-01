Informations pratiques

Molières

Molières en scène I Le concert à Juli !

Le bourg Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le Festival de théâtre Molières en Scène.

Juli, c’est une bonne matière véhiculante d’émotions, alors sur scène c’est ultra fulgurant. Elle chante, elle discute avec vous, elle en fait des caisses. Avec son vrai piano, beau et lourd comme la vie, elle creuse en elle pour vous donner à écouter et partager ses chansons singulières et saugrenues. Des chansons qui parlent de tout et de rien, qui parlent de la vie qui trace son chemin… un chemin avec des rires pleins les fossés, des virages de surprises enchantées, des croisements pleins de dangers…

Cie DU VIDE

À partir de 6 ans | RDV Salle des fêtes I Durée 1h20 .

Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 92 44

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English : Molières en scène I Le concert à Juli !

L’événement Molières en scène I Le concert à Juli ! Molières a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides