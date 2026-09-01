Informations pratiques

Molières

Molières en scène I Terre

Le bourg Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:45:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

TERRE ! est un conte en kamishibaï (petit théâtre d’images), marionnettes, objets, bruitages et musique en direct. Adapté de l’album Bienvenus de Barroux, TERRE ! raconte l’histoire d’une bande de manchots qui se retrouvent soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace qui n’a rien trouvé de mieux que de se détacher du continent blanc. Voilà qui est contrariant !

Mais comme ils aiment à se répéter il n’y a pas de problème sans solution il est donc évident qu’ils vont bientôt pouvoir poser pattes sur une nouvelle terre accueillante. Seulement voilà, débarquer chez les autres, ce n’est pas aussi simple qu’ils le prévoyaient. Jusqu’au jour où…

Parler de l’accueil des réfugiés aux enfants, voilà un défi qui nous importe. Pourquoi est-ce parfois si compliqué d’accueillir l’autre et de lui faire de la place ?

Cie Les Lubies

25 min | 3-7 ans | Devant le château .

Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 92 44

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English : Molières en scène I Terre

L’événement Molières en scène I Terre Molières a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides