Informations pratiques

Molières

Molières en scène I Camino

Le bourg Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:15:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

CAMINO est un seul en scène musical et impertinent interprété par Denis Boyer.

La marche est bien plus qu’un moyen de locomotion. C’est la meilleure façon d’appréhender le monde, à vitesse humaine. Que l’on marche pour réfléchir, pour fuir, pour découvrir, se révolter, la marche est un acte qui transforme. C’est une traversée, un mouvement vers l’avant qui implique à la fois un déplacement extérieur dans l’espace et une transformation intérieure.

CAMINO est un éloge aux chemins de traverse, à celles et ceux qui les empruntent et à leurs récits de vie toujours extraordinaires. Un cabaret de l’itinérance. Un spectacle sur l’euphorie que procure la marche, ponctué de récits, de paysages, de chants, de tendinites, de spiritualités, de conseils, de repas, de retrouvailles et de bruits de bâton.

Cie Bleu Charon

Durée 1h10 | Tout public .

Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 92 44

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English : Molières en scène I Camino

L’événement Molières en scène I Camino Molières a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides