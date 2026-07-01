Venez découvrir le château de Molières, Château fort de Molières, Molières

Informations pratiques

Venez découvrir le château de Molières 19 et 20 septembre Château fort de Molières Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte du château de Molières et plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique du territoire.

Au fil de votre visite, vous pourrez admirer son architecture, découvrir les différentes étapes de son évolution au cours des siècles et en apprendre davantage sur les personnages qui ont marqué son histoire.

Une invitation à explorer un patrimoine chargé de mémoire et à porter un nouveau regard sur ce témoin du passé.

Château fort de Molières Château de Molières, 24480 Molières Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 47 60 67 33 La légende :

la tradition populaire raconte que la Reine Blanche, femme répudiée par le roi de Castille, Pierre le Cruel, aurait été emprisonnée dans le château de Molières. Reine Blanche ou non, quel prisonnier a pu peindre ou faire réaliser cette peinture murale dans la prison quasi obscure du château ?

L’histoire :

En 1314, Guilhem de Toulouse, Sénéchal du Périgord, se plaint de ne pas disposer d’une « maison forte » à Molières, hormis une petite tour qui sert de prison et dont les prisonniers s’évadent. Il obtient l’aval d’Edouard II d’Angleterre pour construire le château à ses frais. En 1318, le roi rembourse les dépenses engagées puis renvoie le Sénéchal vers le connétable de l’Ombrière. La construction, peut-être inachevée, s’arrête en 1320.

Le château :

De plan carré, environ 40 m x 40 m, le mur d’enceinte, autour de la tour centrale, est élevé jusqu’au « chemin de ronde », desservi par deux escaliers. On entre par une porte en arc brisé avec herse et porte battante, sur la façade ouest. A chaque angle de l’enceinte, une tour carrée et, au milieu des trois autres façades, une tour flanquante. Un grand logis occupe tout le côté est, avec quatre grandes fenêtres, une paire de latrines et, dans une élégante niche trilobée, un lavabo. Au nord de la tour centrale se trouve un grand puits. Place du village.

Visite guidée.

©Mathias FAURIE