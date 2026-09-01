Molières en scène I Welcome Molières
samedi 12 septembre 2026 · Molières
Informations pratiques
Molières
Molières en scène I Welcome
Le bourg Molières Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
En pleine crise sanitaire, Lise effectue un remplacement en tant que psychologue dans un EHPAD. Entre tendresse et maltraitance institutionnelle, elle va découvrir tout un univers. Entre huis clos et grande évasion, une pièce unique où le rire et l’émotion s’entrecroisent pour interroger notre part d’humanité et les conditions de vie de nos aînés
Théâtre de l’Ours
Durée 1h15 | A partir de 10 ans | .
Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 92 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Molières en scène I Welcome
L’événement Molières en scène I Welcome Molières a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Molières (Dordogne)
- Molières en scène I Le concert à Juli ! Molières 11 septembre 2026
- Molières en scène I Camino Molières 12 septembre 2026
- Molières en scène I Terre Molières 12 septembre 2026
- Molières en scène I Broglii Molières 12 septembre 2026
- Molières en scène I A l’épreuve des pavés Molières 12 septembre 2026