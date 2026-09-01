Informations pratiques

Molières

Molières en scène I Welcome

Le bourg Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

En pleine crise sanitaire, Lise effectue un remplacement en tant que psychologue dans un EHPAD. Entre tendresse et maltraitance institutionnelle, elle va découvrir tout un univers. Entre huis clos et grande évasion, une pièce unique où le rire et l’émotion s’entrecroisent pour interroger notre part d’humanité et les conditions de vie de nos aînés

Théâtre de l’Ours

Durée 1h15 | A partir de 10 ans | .

Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 92 44

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English : Molières en scène I Welcome

L’événement Molières en scène I Welcome Molières a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides