Molotov Brothers, Square George V (Aragon), Pau

Molotov Brothers Dimanche 21 juin, 21h15 Square George V (Aragon) Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:15:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:15:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Les Molotov Brothers dépoussièrent les dj sets classiques avec une formule innovante « scratch’n’cuivres » qui associe machines, scratch vinyle, trombone, saxophone et clarinette en live !

Balkan Beats bouillonnants d’énergies, tempos latinos effrénés, drum’n’bass survitaminée, électro World… Préparez-vous à un show explosif à la joie contagieuse qui invite à la danse frénétique, au voyage et au partage. Naturellement formatés pour faire dynamiter le dancefloor, vous ne sortirez pas indemne du shaker festif dans lequel ils vont vous entrainer.

Square George V (Aragon) square george V, pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le square Georges V, communément appelé Square Aragon, relie l’emblématique Boulevard des Pyrénées à la Place Clemenceau par le boulevard d’Aragon. Création majeure des années 1920-1930, il est entouré par le palais d’Aragon et le palace d’Ossau, avec son style paquebot. Cet écrin vert, qui accueille de nombreuses manifestations offre l’une des plus belles vues de Pau.

Les Molotov Brothers dépoussièrent les dj sets classiques avec une formule innovante « scratch’n’cuivres » qui associe machines, scratch vinyle, trombone, saxophone et clarinette en live !

© Loic Venance