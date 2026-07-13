Moment famille Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac
lundi 13 juillet 2026 · Piscine Aquabaule · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Moment famille
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:15:00
fin : 2026-08-13 19:45:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
15h15 > 17h45 Bassin ludique
15h15 > 19h45 Bassin sportif
14h > 17h45 Bassin ludique (Week-end) .
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45
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English :
L’événement Moment famille La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44
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