Moment musical avec le chœur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique · Toulouse
Informations pratiques
Moment musical avec le chœur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés Samedi 19 septembre, 16h00 Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique Haute-Garonne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Moment musical avec le chœur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés, dans le cadre de la chapelle Sainte-Claire de l’Institut catholique de Toulouse.
Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique 31 rue de la Fonderie, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.ict-toulouse.fr Découverte du rempart gallo-Romain du IIIème siècle. Proche quartier des Carmes.
Moment musical avec le Choeur Grégorien de L’Institut des arts et musique sacrés à la Chapelle Sainte-Claire. Institut Catholqiue de Toulouse.
©sophie guerin
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