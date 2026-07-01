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Moment musical avec le chœur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique · Toulouse

Moment musical avec le chœur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique
Adresse
31 rue de la Fonderie, 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Moment musical avec le chœur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés Samedi 19 septembre, 16h00 Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Moment musical avec le chœur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés, dans le cadre de la chapelle Sainte-Claire de l’Institut catholique de Toulouse.

Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique 31 rue de la Fonderie, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.ict-toulouse.fr Découverte du rempart gallo-Romain du IIIème siècle. Proche quartier des Carmes.
Moment musical avec le Choeur Grégorien de L’Institut des arts et musique sacrés à la Chapelle Sainte-Claire. Institut Catholqiue de Toulouse.

©sophie guerin

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