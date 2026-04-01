Moment musical de Printemps Salle Francis Poulenc Gourdon
Moment musical de Printemps Salle Francis Poulenc Gourdon mardi 14 avril 2026.
Gourdon
Moment musical de Printemps
Salle Francis Poulenc Place Noël Poujade Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:30:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
L'École de Musique présente son moment musical de Printemps !
Venez nombreux!
L'École de Musique présente son moment musical de Printemps !
Venez nombreux!
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Salle Francis Poulenc Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 11
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English :
L’École de Musique presents its Spring musical moment!
Come one, come all!
L’événement Moment musical de Printemps Gourdon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gourdon
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