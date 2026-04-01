Moment musical de Printemps Salle Francis Poulenc Gourdon

Gourdon

Moment musical de Printemps

Salle Francis Poulenc Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

L'École de Musique présente son moment musical de Printemps !

Venez nombreux!

L'École de Musique présente son moment musical de Printemps !

Venez nombreux!

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Salle Francis Poulenc Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 11

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English :

L’École de Musique presents its Spring musical moment!

Come one, come all!

L’événement Moment musical de Printemps Gourdon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gourdon