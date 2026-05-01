Moment musical Musiques et Saveurs du Monde Mervent
Moment musical Musiques et Saveurs du Monde Mervent mercredi 13 mai 2026.
Mervent
Moment musical Musiques et Saveurs du Monde
salle polyvalente Jean Louis Ripaud Mervent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Moment musical organisé par l’Ecole Intercommunale de Musique du Pays de Fontenay Vendée
A la salle polyvalente Jean Louis Ripaud, e n paretenariat avec AMISUV et la commune de Mervent.
Entrée gratuite
Renseignements au 02 51 53 41 64 .
salle polyvalente Jean Louis Ripaud Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64
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English :
Musical event organized by the Ecole Intercommunale de Musique du Pays de Fontenay Vendée
L’événement Moment musical Musiques et Saveurs du Monde Mervent a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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