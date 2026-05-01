Mervent

Moment musical Musiques et Saveurs du Monde

salle polyvalente Jean Louis Ripaud Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Moment musical organisé par l’Ecole Intercommunale de Musique du Pays de Fontenay Vendée

A la salle polyvalente Jean Louis Ripaud, e n paretenariat avec AMISUV et la commune de Mervent.

Entrée gratuite

Renseignements au 02 51 53 41 64 .

salle polyvalente Jean Louis Ripaud Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64

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English :

Musical event organized by the Ecole Intercommunale de Musique du Pays de Fontenay Vendée

L’événement Moment musical Musiques et Saveurs du Monde Mervent a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin