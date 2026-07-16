MOMENTS SUSPENDUS 2027 – Ecriture par la lumière, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil

Informations pratiques

MOMENTS SUSPENDUS 2027 – Ecriture par la lumière 3 – 17 juillet 2027 Centre Tignous d’art contemporain Seine-Saint-Denis

Gratuit, sur inscription aux différents événements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-03T14:00:00+02:00 – 2027-07-03T18:00:00+02:00

Fin : 2027-07-17T14:00:00+02:00 – 2027-07-17T19:00:00+02:00

MOMENTS SUSPENDUS 2027

Ecriture par la lumière

Désireux de poursuivre et d’amplifier ses propositions d’ouverture à l’art contemporain sur le territoire de Montreuil et de la Seine-Saint-Denis, le Centre Tignous d’art contemporain développe chaque été Moments Suspendus, un temps fort dédié à l’éveil artistique et au partage intergénérationnel.

Initié comme un festival d’ateliers gratuits à destination des petits et grands enfants, Moments Suspendus s’adresse au jeune public de 0 à 12 ans, à leurs familles, proches et accompagnateur·rices, mais également à un public adulte curieux des pratiques artistiques contemporaines. À travers une programmation inclusive et accessible, le Centre Tignous affirme sa volonté de replacer l’art au cœur du quotidien, dès le plus jeune âge, en favorisant des expériences sensibles, participatives et collectives.

Pour l’édition de juillet 2027, le Centre Tignous souhaite inscrire Moments Suspendus dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, en proposant une programmation spécifiquement dédiée à ce médium, envisagé à la fois dans ses dimensions historiques, artistique et sociale. Le Centre d’art souhaite intituler cette édition Écriture par la lumière, en référence à l’étymologie grecque du mot photographie.

Omniprésente dans les usages contemporains dès l’enfance, la photographie constitue un outil privilégié pour interroger le regard, la mémoire, la représentation et la construction des imaginaires. Albums d’enfance, portraits d’écoliers, premiers souvenirs : la photographie est un médium essentiel pour garder trace du temps et des expériences vécues.

Les ateliers proposés inviteront les participant·es à découvrir la photographie sous des formes multiples : expérimentations plastiques, jeux de lumière, dispositifs analogiques et numériques, narration visuelle, liens entre image fixe et pratiques contemporaines hybrides. Pensés et animés par des artistes plasticiens implantés sur le territoire, en collaboration avec l’équipe de médiation du Centre Tignous d’art contemporain, ces ateliers permettront d’aborder la photographie comme un langage accessible, un espace d’expression et un vecteur de transmission.

La photographie constitue par ailleurs un axe déjà fortement présent dans la programmation du Centre Tignous, à travers de nombreuses expositions, résidences et actions de médiation. Deux expositions de la saison 2025–2026 en témoignent particulièrement : Néo-Analog, exposition de fin d’année 2025 conçue par Evelyn Cohen et Michel Poivert, réunissant treize artistes photographes, ainsi que Amnesia, exposition présentée à l’hiver-printemps 2026, qui interroge les notions d’image, de mémoire et de souvenir, à travers plusieurs œuvres questionnant la persistance et l’effacement des images.

L’événement Moments Suspendus se conçoit ainsi comme un moment d’échange et de partage, reflétant la diversité des pratiques artistiques locales et la richesse des regards portés sur le monde. Ce temps fort de la programmation estivale vise à sensibiliser les publics à l’histoire et aux évolutions du médium photographique, tout en encourageant une appropriation créative, ludique et critique de l’image.

Enfin, cette édition invitera parents et enfants à découvrir ensemble une exposition collective présentée en juillet 2027 au Centre Tignous, faisant dialoguer œuvres contemporaines et questionnements autour du médium photographique, dans un esprit de transmission, de découverte et de convivialité.

Centre Tignous d’art contemporain 116 rue de paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 28 00 https://centretignousdartcontemporain.fr/ https://www.instagram.com/centre.tignous.a.c/;https://www.facebook.com/CentreTignousdartcontemporain/;https://www.linkedin.com/company/centre-tignous-art-contemporain?originalSubdomain=fr [{« type »: « email », « value »: « gilles.baudry@montreuil.fr »}] Lieu d’exposition et de soutien à la création artistique, le Centre Tignous d’Art contemporain est également un lieu de résidence, un équipement culturel dédié à la médiation, un centre de documentation, et le siège du service des Arts plastiques de la Ville de Montreuil, qui organise des actions artistiques hors les murs, notamment les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes à Montreuil. Horaires

Mercredi et jeudi : 14h > 18h

Vendredi : 14h > 21h (nocturne)

Samedi : 14h > 19h

Entrée libre

SANS réservation pour une visite libre des espaces d’expositions.

AVEC réservation gratuite pour la plupart des événements organisés : visites, performances, ateliers…

Nous localiser

116 rue de Paris – 93100 Montreuil

Comment venir ?

Transports en commun

Métro : Ligne 9 – Station Robespierre

Bus : Lignes 102 (arrêt Sorins) et 318 (arrêt Robespierre métro)

Vélib

Station Vélib “Square Denise Buisson”, 129 rue de Paris

MOMENTS SUSPENDUS 2027

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