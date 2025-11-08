Momiji Maulévrier

Momiji

Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-10

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

​Tradition japonaise d’observer les couleurs automnales.

Pique-nique zéro déchet, exceptionnellement autorisé.

Présence d’artistes japonais les week-end. .

Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com

English :

japanese tradition of observing autumn colors.

German :

…japanische Tradition, die Herbstfarben zu beobachten.

Italiano :

tradizione giapponese di osservare i colori autunnali.

Espanol :

tradición japonesa de observar los colores del otoño.

