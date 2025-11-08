Momiji Maulévrier
Momiji Maulévrier samedi 8 novembre 2025.
Momiji
Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
Tradition japonaise d’observer les couleurs automnales.
Pique-nique zéro déchet, exceptionnellement autorisé.
Présence d’artistes japonais les week-end. .
Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com
English :
japanese tradition of observing autumn colors.
German :
…japanische Tradition, die Herbstfarben zu beobachten.
Italiano :
tradizione giapponese di osservare i colori autunnali.
Espanol :
tradición japonesa de observar los colores del otoño.
L’événement Momiji Maulévrier a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais