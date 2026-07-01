Momo, l’enfant pêche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Momo, l’enfant pêche 21 et 22 janvier 2027 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T19:00:00+01:00 – 2027-01-21T19:50:00+01:00

Fin : 2027-01-22T19:00:00+01:00 – 2027-01-22T19:50:00+01:00

Famille | Conte musical à partir de 6 ans

Inspirée d’un conte japonais, cette création pour orchestre, commandée par l’Orchestre Victor Hugo et récompensée lors du concours international de composition jeune public de Besançon, raconte le destin singulier de Momo, enfant mystérieux né d’un cours d’eau, élevé par sa mère au bord de la rivière. À l’aide de ses nouveaux amis singe, chien et faisan, eux aussi pêchés parmi les musiciens de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Momo part à l’aventure vers l’autre rive, au château de l’ogre…

Coproduction Compagnie l’Operadienne, Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703569-momo-lenfant-peche »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-orchestre-momo-lenfant-peche-86301 »}]

Conte musical Famille