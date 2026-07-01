Momo, l’enfant pêche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
jeudi 21 janvier 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Momo, l’enfant pêche 21 et 22 janvier 2027 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-21T19:00:00+01:00 – 2027-01-21T19:50:00+01:00
Fin : 2027-01-22T19:00:00+01:00 – 2027-01-22T19:50:00+01:00
Famille | Conte musical à partir de 6 ans
Inspirée d’un conte japonais, cette création pour orchestre, commandée par l’Orchestre Victor Hugo et récompensée lors du concours international de composition jeune public de Besançon, raconte le destin singulier de Momo, enfant mystérieux né d’un cours d’eau, élevé par sa mère au bord de la rivière. À l’aide de ses nouveaux amis singe, chien et faisan, eux aussi pêchés parmi les musiciens de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Momo part à l’aventure vers l’autre rive, au château de l’ogre…
Coproduction Compagnie l’Operadienne, Opéra National de Bordeaux
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703569-momo-lenfant-peche »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-orchestre-momo-lenfant-peche-86301 »}]
Conte musical Famille
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