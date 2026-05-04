Mon animal en dessin Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 13:00 – 17:00

Gratuit : non 60 € 60 €Réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Adulte, Tout public

Rien de plus sérieux que d’entreprendre de dessiner son animal de compagnie. A vrai dire, c’est un vrai défi car les formes animales sont complexes et font appel à toutes les compétences.. Vous travaillerez à partir de vos photos imprimées en A4 ou sur tablette si vous en avez une.Dans un premier temps, Joshua vous fera une démonstration de 20 min. pendant laquelle il vous expliquera vos objectifs, en particulier concernant la construction du dessin :1 – formes principales/synthétiques,2 – définition des formes et ajout des masses d’ombres,3 – terminer le rendu du dessin. Dans ce stage vous entendre parler de :- pleins et déliés,- formes et contre-formes,- gestes, lignes de force et rythmes,- taille et utilisation de la pierre noire. 10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveauxAdos et adultes Cours dirigé par Joshua Devienne

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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