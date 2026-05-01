Mon île en Irlande lecture, chant et musique irlandaise La Maison des 3 Métiers Crozon

Crozon

Mon île en Irlande lecture, chant et musique irlandaise

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Mon île en Irlande décrit les vingt dernières années de la vie quotidienne dans l’île de la grande Blasket, dictée par les saisons, les tempêtes et les privations. Ce spectacle s’attache à conserver toute la saveur de l’écriture direct et sans fard d’Elisabeth O’Sullivan, influencé par le gaëlique irlandais. À la lecture, la ponctuation surprend, les tournures de la jeune femme font sourire. Mais nous voici, sans y prendre garde, sous le charme de ses confidences et, avec elle, le cœur en berne face au déclin irrémédiable d’une île qu’il faudra se résoudre à quitter. .

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

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English : Mon île en Irlande lecture, chant et musique irlandaise

L’événement Mon île en Irlande lecture, chant et musique irlandaise Crozon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime