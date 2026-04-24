Mon Noël à Ruelle place du champ de foire Ruelle-sur-Touvre
samedi 12 décembre 2026 · place du champ de foire · Ruelle-sur-Touvre
Informations pratiques
Ruelle-sur-Touvre
Mon Noël à Ruelle
place du champ de foire Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
Plongez dans la magie des fêtes avec Mon Noël à Ruelle , un évènement festif qui illuminera votre week-end !
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place du champ de foire Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr
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English :
Immerse yourself in the magic of the festive season with Mon Noël à Ruelle , a festive event that will brighten up your weekend!
L’événement Mon Noël à Ruelle Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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