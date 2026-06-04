Mon père avait 3 vaches Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:00 – 21:10

Gratuit : non De 7 € à 15 € Réservations sur https://www.capellia.fr ou à la billetterie du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au 9, chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre Tout public

Yves-Marie Le Texier – Performance contéeDans une mise en scène intimiste, Yves-Marie Le Texier brosse avec humour et tendresse un portrait du monde paysan.Un récit qui prend racine dans son histoire personnelle, enrichie par la collecte de témoignages. L’auteur et comédien incarne cinq avatars qu’il s’est imaginés comme autant de voies qu’il aurait pu prendre dans l’agriculture. Sans jugement, il dépeint les difficultés et limites de chaque modèle, de l’agriculture intensive au bio. Le succès de cette pièce, qui tourne depuis 2022, montre à quel point le sujet est d’actualité et dépasse le secteur agricole.

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