MON PÈRE AVAIT 3 VACHES / Cie Mouton Major + Jeunes pousses / Elèves du CRR, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

MON PÈRE AVAIT 3 VACHES / Cie Mouton Major

+ Jeunes pousses / Elèves du CRR Mardi 23 mars 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-23T19:30:00+01:00 – 2027-03-23T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-23T19:30:00+01:00 – 2027-03-23T21:30:00+01:00

MON PÈRE AVAIT 3 VACHES / Cie Mouton Major

Durée : 70 min / A partir de 12 ans / Tout Public

THÉÂTRE

Je suis fils d’agriculteur, du centre Bretagne. J’ai grandi dans une ferme.

Enfant, j’ai vécu aux rythmes des récoltes…bonnes ou mauvaises, du prix du lait, du cours de la viande. Mon terrain de jeu était les 25 hectares de l’exploitation familiale. Mes héros de récréation étaient les chauffeurs de tracteurs. Je n’ai jamais été attiré par cette voie, on peut même dire que les vaches me faisaient peur, et mon père n’a jamais voulu que je reprenne les reines de son cheptel …trop dur. Plus tard, au collège, au lycée, j’ai souvent omis de préciser à mes nouveaux amis que mes parents étaient paysans. Honte. J’ai quitté le centre bretagne, je suis revenu. Je suis devenu comédien, conteur, et mes parents ont pris leur retraite. J’ai toujours vécu en campagne. Assez rapidement, l’agriculture me dépassait, m’interrogeait. Les pesticides du voisin. L’ablation des bois de nos campagnes, les porcheries bondées, le nitrate à la rivière, les usines de découpe de bidoche déshumanisées. Comment ? Comment de paysan avant, l’agriculteur est devenu si insensible à sa terre. Je le vois, je le vis, tous les jours… J’ai envie d’en parler, avec mes souvenirs, mes réflexions, mes rencontres, avec amour pour ce monde rural. Y-M LE TEXIER

Production : MouTon Major

Texte et interprétation Mise en scène : Yves-Marie Le Texier

Écriture, dramaturgie et direction d’acteur, mise en sène : Titus

Acc. mise en scène regard extérieur : Tatiana le Petitcorps

Mise en lumière / Régie générale : Caroline Boyer

Graphisme : Maud Lodevis

Photos : Simon le Gal

Vidéo : Samuel Volson

Administration : Laurent Preney

TEASER

——

En première partie : présentation du travail des élèves du Conservatoire de Perpignan, groupe « Jeunes Pousses », mis en scène par Paul Tilmont.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/39-MON-PERE-AVAIT-3-VACHES-Cie-Mouton-Major-Jeunes-pousses-Eleves-du-CRR »}] [{« data »: {« author »: « Mouton Major », « cache_age »: 86400, « description »: « Cinq avatars du2019Yves-Marie se pru00e9sentent u00e0 nous comme autant du2019agriculteurs, aussi diffu00e9rents les uns des autres. Su2019il avait repris lu2019exploitation familiale, lequel serait-il devenu ? nUn spectacle bourru00e9 d’humour, d’u00e9motions et d’humanitu00e9 . », « type »: « video », « title »: « Mon peu0300re avait trois vaches Yves-Marie LE TEXIER », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CjhFpKdq6eU/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CjhFpKdq6eU », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCM703mo_HDFEdPsbMJVUQSQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Un récit sensible et lucide sur le monde agricole, l’héritage familial et ce que l’on choisit de raconter.