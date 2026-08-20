Mon petit Michaux, Médiathèque de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Mon petit Michaux Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Bailleul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Mon petit Michaux est un spectacle pour découvrir l’univers poétique d’Henri Michaux, poète à la langue insolite qui emprunte à l’absurde et au merveilleux.

Texte, chants et sons : les enfants pourront découvrir un orgue de verre, des anneaux à mouettes et d’autres surprises sonores !

Avec Amandine Dhée et Hélène Comoy

Médiathèque de Bailleul 22 bis rue d’Ypres 59270 Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 50 06 13

Biblis en folie 2026

©amandinedhee