Mon petit musée des plantes (+ 7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 15:00 – 16:30

Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Un atelier duo parent – enfant à partir de 7 ansAdultes et enfants, faites équipe et explorez la diversité des formes des plantes, observez leurs singularités et créez votre herbier, comme le font les botanistes pour immortaliser leurs trésors !Équipés de loupes et de pinceaux, vous découvrirez la magie de l’aquarelle pour imaginer et fabriquer ensemble votre petit Musée des Plantes.Avec Anaïs Beaupoux, illustratrice botaniqueDurée : 1h30Prendre un billet adulte + un billet enfant

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-en-famille



Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

