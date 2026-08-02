Mon premier atelier santé environnement à la Maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement · Paris
Informations pratiques
Vous attendez un enfant ou vous venez d’en accueillir un ? La Ville de Paris vous invite à participer gratuitement à « Mon premier atelier santé environnement », un nouvel atelier pour vous aider à créer un environnement sain durant la grossesse et dès les premiers mois de votre enfant. Les 1000 premiers jours de votre enfant, de la grossesse à ses deux ans, sont très importants pour sa santé. Ces ateliers ont pour objectif de vous aider à mieux comprendre l’impact de l’environnement sur la santé de votre bébé : produits d’hygiène, textiles, alimentation, jouets, produits ménagers… — et vous donner les clés pour agir simplement, sans bouleverser votre quotidien ni votre budget.Animés par des spécialistes de la santé environnementale et de la petite enfance, ces ateliers collectifs sont gratuits et ouverts à tous les futurs parents ou parents de nouveaux-nés. À la fin de l’atelier, vous repartez avec un kit santé environnement : des produits sains, des fiches pratiques, des recettes simples… De quoi démarrer en toute sérénité !
|quand
|lien d’inscription
|10 septembre de 17h30 à 19h30
|S’inscrire à cet atelier
|22 octobre de 17h30 à 19h30
|S’inscrire à cet atelier
|19 novembre de 17h30 à 19h30
|S’inscrire à cet atelier
|17 décembre de 17h30 à 19h30
|S’inscrire à cet atelier
Gratuit, sans condition de ressources, sur inscription. Une question ? Besoin d’aide pour vous inscrire ?
Contactez-nous au 06 86 09 87 72 oumonpremierateliersante@paris.fr
Disponible à la Maison des 1000 premiers jours du 20ème.
Le jeudi 17 décembre 2026
de 17h30 à 19h30
Le jeudi 19 novembre 2026
de 17h30 à 19h30
Le jeudi 22 octobre 2026
de 17h30 à 19h30
Le jeudi 10 septembre 2026
de 17h30 à 19h30
gratuit Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T20:30:00+02:00
fin : 2026-12-17T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-10T17:30:00+02:00_2026-09-10T19:30:00+02:00;2026-10-22T17:30:00+02:00_2026-10-22T19:30:00+02:00;2026-11-19T17:30:00+02:00_2026-11-19T19:30:00+02:00;2026-12-17T17:30:00+02:00_2026-12-17T19:30:00+02:00
Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 Paris
+33686098772 monpremierateliersante@paris.fr
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