Mon premier atelier santé environnement au centre de PMI Choron Centre de PMI Choron PARIS

Informations pratiques

Vous attendez un enfant ou vous venez d’en accueillir un ? La Ville de Paris vous invite à participer gratuitement à « Mon premier atelier santé environnement », un nouvel atelier pour vous aider à créer un environnement sain durant la grossesse et dès les premiers mois de votre enfant. Les 1000 premiers jours de votre enfant, de la grossesse à ses deux ans, sont très importants pour sa santé. Ces ateliers ont pour objectif de vous aider à mieux comprendre l’impact de l’environnement sur la santé de votre bébé : produits d’hygiène, textiles, alimentation, jouets, produits ménagers… — et vous donner les clés pour agir simplement, sans bouleverser votre quotidien ni votre budget. Animés par des spécialistes de la santé environnementale et de la petite enfance, ces ateliers collectifs sont gratuits et ouverts à tous les futurs parents ou parents de nouveaux-nés. À la fin de l’atelier, vous repartez avec un kit santé environnement : des produits sains, des fiches pratiques, des recettes simples… De quoi démarrer en toute sérénité !

Les ateliers proposés à la PMI Choron

De nouvelles dates vont être prochainement mises en ligne ….

Gratuit, sans condition de ressources, sur inscription.Une question ? Besoin d’aide pour vous inscrire ?

Contactez-nous au 06 86 09 87 72 oumonpremierateliersante@paris.fr

Disponible au centre de PMI Choron dans le 9ème.

Le vendredi 11 décembre 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 09 octobre 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 13 novembre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-12-11T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-11T14:00:00+02:00_2026-09-11T16:00:00+02:00;2026-10-09T14:00:00+02:00_2026-10-09T16:00:00+02:00;2026-11-13T14:00:00+02:00_2026-11-13T16:00:00+02:00;2026-12-11T14:00:00+02:00_2026-12-11T16:00:00+02:00

Centre de PMI Choron 3 rue Choron 75009 PARIS

+33686098772 monpremierateliersante@paris.fr



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