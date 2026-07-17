AGENDA · Alençon
Mon premier carnet japonais, Mediathèque Aveline, Alençon
samedi 3 octobre 2026 · Mediathèque Aveline · Alençon
Informations pratiques
Mon premier carnet japonais Samedi 3 octobre, 15h00 Mediathèque Aveline Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Atelier cratif
Viens apprendre à fabriquer un petit carnet à reliure japonaise pour la rentrée : pour noter tes secrets, pour dessiner…
Dès 7 ans
Mediathèque Aveline Cour carrée de la dentelle, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 82 46 00 https://mediatheques.cu-alencon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.cu-alencon.fr/ »}]
Biblis en folie 2026
©NR
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