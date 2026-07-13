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AGENDA · Le Croisic

Mon premier ciné Cinéma Le Hublot Le Croisic

lundi 13 juillet 2026 · Cinéma Le Hublot · Le Croisic

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Le Hublot
Adresse
4, rue du Traict
Ville
44490 Le Croisic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Croisic

Mon premier ciné

Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-24 2026-08-26

Mon Premier Ciné
 
Avec Mon Premier Ciné, les plus petits découvrent la magie du grand écran à travers une sélection de courts métrages adaptés dès 3 ans des histoires simples, colorées, amusantes… et surtout pensées pour respecter le rythme des tout-petits.
Cette séance est idéale pour une première expérience au cinéma, dans une atmosphère bienveillante
✨ Durée courte
✨ Images douces
✨ Des films tendres et poétiques pour émerveiller les enfants
Un joli rendez-vous à partager en famille pour s’initier en douceur au plaisir du cinéma.
 
Tous les lundis, mercredis et samedis.   .

Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lehublotserviceclients@gmail.com

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English :

L’événement Mon premier ciné Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44

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