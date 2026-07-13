Mon premier ciné Cinéma Le Hublot Le Croisic

Informations pratiques

Le Croisic

Mon premier ciné

Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-24 2026-08-26

Mon Premier Ciné



Avec Mon Premier Ciné, les plus petits découvrent la magie du grand écran à travers une sélection de courts métrages adaptés dès 3 ans des histoires simples, colorées, amusantes… et surtout pensées pour respecter le rythme des tout-petits.

Cette séance est idéale pour une première expérience au cinéma, dans une atmosphère bienveillante

✨ Durée courte

✨ Images douces

✨ Des films tendres et poétiques pour émerveiller les enfants

Un joli rendez-vous à partager en famille pour s’initier en douceur au plaisir du cinéma.



Tous les lundis, mercredis et samedis. .

Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mon premier ciné Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44