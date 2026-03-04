Mon premier herbier Neuvy-sur-Barangeon
Mon premier herbier Neuvy-sur-Barangeon mercredi 5 août 2026.
Mon premier herbier
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez apprendre les rudiments de la confection d’un herbier tout en découvrant la flore commune de notre région. Fabrication d’un petit herbier.
Venez apprendre les rudiments de la confection d’un herbier tout en découvrant la flore commune de notre région. Fabrication d’un petit herbier. 6 .
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and learn the basics of making a herbarium while discovering the common flora of our region. Making a small herbarium.
L’événement Mon premier herbier Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de VIERZON