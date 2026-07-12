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Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Initiation tennis Centre social et culturel Périgueux

lundi 20 juillet 2026 · Centre social et culturel · Périgueux

Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Initiation tennis Centre social et culturel Périgueux

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre social et culturel
Adresse
68 Rue Pierre Brantôme
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Initiation tennis

Centre social et culturel 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 16:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Sortie initiation tennis par Cap Tennis.   .

Centre social et culturel 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00  contact@perigueux.fr

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English : Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Initiation tennis

L’événement Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Initiation tennis Périgueux a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Communal de Périgueux

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