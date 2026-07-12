Rencontres gourmandes Atelier cartes postales par Béatrice Mora Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Rencontres gourmandes Atelier cartes postales par Béatrice Mora

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-09-13

A l’occasion des Rencontres Gourmandes organisées par l’Office de Tourisme Destination Périgueux, Béatrice Mora vous propose des ateliers de création de Cartes Postales.

Elles ont la particularité d’être créés à partir de ses photos d’éléments historiques et marquants de la ville de Périgueux et de papiers découpés et collés.

Ces images racontent des histoires et vous invitent à découvrir de façon créative le patrimoine historique de Périgueux.

Vous aurez la possibilité de créer votre propre carte postale avec ces mêmes images et d’autres, que vous découperez et assemblerez selon votre inspiration.

Atelier gratuit, sans réservation.

Dimanches 12 juillet, 13 septembre, de 14h à 17h.

Ils s’adressent davantage à un public ado/adulte. Enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte (en raison de l’utilisation de cutter…) .

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres gourmandes Atelier cartes postales par Béatrice Mora

L’événement Rencontres gourmandes Atelier cartes postales par Béatrice Mora Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux