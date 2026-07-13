Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont Rue Tailleyrand Périgord Périgueux
jeudi 16 juillet 2026 · Rue Tailleyrand Périgord · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont
Rue Tailleyrand Périgord Ecole élémentaire Clos-Chassaing Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 13:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Sortie à l’étang de Neufont / Baignade
Places limitées. (10 enfants) .
Rue Tailleyrand Périgord Ecole élémentaire Clos-Chassaing Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 09 85 38 contact@perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont
L’événement Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont Périgueux a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Visite des toits de la cathédrale Saint-Front Place de la Clautre Périgueux 13 juillet 2026
- Fête nationale Périgueux Boulevards Périgueux 14 juillet 2026
- Le Bal du 14 juillet au Rempart Le rempart Périgueux 14 juillet 2026
- Concert Aurélien Barnes Sextet place de la clautre Périgueux 14 juillet 2026
- Exposition Les chrétiens d’Ukraine Rue Denfert-Rochereau Périgueux 15 juillet 2026