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Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont Rue Tailleyrand Périgord Périgueux

jeudi 16 juillet 2026 · Rue Tailleyrand Périgord · Périgueux

Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont Rue Tailleyrand Périgord Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Rue Tailleyrand Périgord
Adresse
Ecole élémentaire Clos-Chassaing
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont

Rue Tailleyrand Périgord Ecole élémentaire Clos-Chassaing Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 13:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Sortie à l’étang de Neufont / Baignade
Places limitées. (10 enfants)   .

Rue Tailleyrand Périgord Ecole élémentaire Clos-Chassaing Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 09 85 38  contact@perigueux.fr

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English : Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont

L’événement Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont Périgueux a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Communal de Périgueux

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