Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont Rue Tailleyrand Périgord Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont

Rue Tailleyrand Périgord Ecole élémentaire Clos-Chassaing Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 13:30:00

fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Sortie à l’étang de Neufont / Baignade

Places limitées. (10 enfants) .

Rue Tailleyrand Périgord Ecole élémentaire Clos-Chassaing Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 09 85 38 contact@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont

L’événement Mon quartier s’anime (Saint-Georges / Les Mondoux) Sortie à l’étang de Neufont Périgueux a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Communal de Périgueux