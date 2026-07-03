Monaque village Pôle de proximité La Ruche Salon-de-Provence
vendredi 3 juillet 2026 · Pôle de proximité La Ruche · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Monaque village
Vendredi 3 juillet 2026 de 19h à 23h30.
Vendredi 10 juillet 2026 de 19h à 23h.
Vendredi 17 juillet 2026 de 19h à 23h.
Vendredi 24 juillet 2026 de 19h à 23h.
Vendredi 31 juillet 2026 de 19h à 23h.
Vendredi 28 août 2026 de 19h à 23h. Pôle de proximité La Ruche 57, Rue Aurélienne Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-28
Des soirées animées gratuites à vivre en famille, avec des thèmes variés chaque vendredi du son et des bulles, magie et trompettes, couleurs du monde, fête et illusion, cirque et flammes, et fiesta et paella.
La Monaque fait la fête !
Les vendredis d’été prennent des airs de fête avec la nouvelle édition de Monaque Village, portée par l’Evs Le Vieux Moulin et le CSC Mosaïque, pour des soirées gratuites, conviviales et familiales.
Au cœur du pôle de proximité La Ruche (57, rue Aurélienne), animations, concerts et spectacles rythmeront la saison estivale pour le plaisir de tous .
Pôle de proximité La Ruche 57, Rue Aurélienne Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 57 93 07
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English :
Free live entertainment evenings for the whole family, with a variety of themes every Friday: sound and bubbles, magic and trumpets, colors of the world, celebration and illusion, circus and flames, and fiesta and paella.
L’événement Monaque village Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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