Monciné à la plage Jardin de la Grotte Anglet

Anglet

Monciné à la plage

Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:45:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Vivez une expérience unique avec les Monciné à la plage d’Anglet ! Le Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour se transforme en cinéma en plein air.

Installé dans l’herbe ou confortablement dans un transat, face à l’océan, le public profite de projections de films tout public dans une ambiance conviviale et estivale. Les séances, accessibles librement, offrent aux familles comme aux cinéphiles un moment magique sous les étoiles. .

Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Monciné à la plage

L’événement Monciné à la plage Anglet a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Anglet