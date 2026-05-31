Monet dans la fiction, Musée d’art et d’histoire, Genève
Monet dans la fiction, Musée d’art et d’histoire, Genève dimanche 31 mai 2026.
Monet dans la fiction Dimanche 31 mai, 16h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00
Le MAH vous convie à une balade littéraire impressionniste à l’occasion du centenaine de la mort de Claude Monet.
Une rencontre animée par la journaliste Céline Argento qui accueillera Aurélie Castex qui présentera son roman graphique Monet en quête de lumière, une immersion aquarellée dans la vie du peintre, depuis ses années bohèmes jusqu’à sa consécration.
À ses côtés, Cécile Delîle évoquera En barque avec Monet, un récit inspiré des paysages de la Seine entre Paris et Rouen, où l’eau et les reflets racontent une traversée poétique de l’univers impressionniste.
Cette promenade littéraire vous invite, à travers mots et images, à explorer les jardins de Giverny, le lieu où l’un des plus grands peintres de l’histoire de l’art puisa son inspiration.
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229286972790>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.marabout.com/livre/monet-9782501183352/ »}, {« link »: « https://www.editionsdesfalaises.fr/en-barque-avec-claude-monet »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
MAH balade littéraire
© MAH
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