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Monet, peindre le temps Musée de l’Orangerie Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Musée de l'Orangerie · Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
dimanche 25 janvier 2026
Lieu
Musée de l'Orangerie
Adresse
Jardin des Tuileries
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Billet horodaté

Paris

Monet, peindre le temps

Musée de l’Orangerie Jardin des Tuileries Paris Paris

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Billet horodaté

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-30
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-09-30

À l’occasion du Centenaire Monet, le musée de l’Orangerie dévoile Monet, peindre le temps, une exposition exceptionnelle qui explore la manière dont le maître impressionniste a capturé l’instant, la lumière et la durée à travers ses séries emblématiques.
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Musée de l’Orangerie Jardin des Tuileries Paris 75001 Paris Île-de-France +33 1 44 50 43 00  information@musee-orangerie.fr

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English : Monet, Painting Time

%C0 To mark the Monet Centennial, the Musée de l’Orangerie is unveiling “Monet: Painting Time,” an exceptional exhibition that explores how the Impressionist master captured the moment, light, and duration through his iconic series.

L’événement Monet, peindre le temps Paris a été mis à jour le 2026-09-08 par Choose Paris Region

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