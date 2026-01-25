Monet, peindre le temps Musée de l’Orangerie Paris

Informations pratiques

Paris

Monet, peindre le temps

Musée de l’Orangerie Jardin des Tuileries Paris Paris

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Billet horodaté

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-30

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-09-30

À l’occasion du Centenaire Monet, le musée de l’Orangerie dévoile Monet, peindre le temps, une exposition exceptionnelle qui explore la manière dont le maître impressionniste a capturé l’instant, la lumière et la durée à travers ses séries emblématiques.

.

Musée de l’Orangerie Jardin des Tuileries Paris 75001 Paris Île-de-France +33 1 44 50 43 00 information@musee-orangerie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Monet, Painting Time

%C0 To mark the Monet Centennial, the Musée de l’Orangerie is unveiling “Monet: Painting Time,” an exceptional exhibition that explores how the Impressionist master captured the moment, light, and duration through his iconic series.

L’événement Monet, peindre le temps Paris a été mis à jour le 2026-09-08 par Choose Paris Region