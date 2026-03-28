Monologue Grandes Surfaces 109 Rue Ernest Montuses Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Monologue Grandes Surfaces

109 Rue Ernest Montuses 109 Le Guingois Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 20:00:00

fin : 2026-10-12 20:45:00

Date(s) :

2026-10-12

Nés sous la même étoile, L’Empire du côté obscur, Un bon son brut pour les truands, Demain c’est loin… Titres évocateurs qui libèrent immédiatement l’imaginaire.

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109 Rue Ernest Montuses 109 Le Guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

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English :

Born Under the Same Star, The Empire of the Dark Side, Raw, Raw Sound for Gangsters, Tomorrow Is Far Away… Evocative titles that immediately spark the imagination.

L’événement Monologue Grandes Surfaces Montluçon a été mis à jour le 2026-07-07 par Montluçon Tourisme