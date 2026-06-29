Mupop Atelier Légo MuPop (Music Museum) Montluçon

Montluçon

Mupop Atelier Légo

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-24 2026-08-05 2026-08-12

Une visite immersive de notre salle d’exposition temporaire permettra aux enfants de tester différents instruments de musique qu’ils pourront ensuite reproduire à l’aide de Légo. Un atelier ludique qui associe observation, créativité et construction.

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

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English :

An immersive tour of our temporary exhibition hall will give children the chance to try out different musical instruments, which they can then recreate using LEGO. A fun workshop that combines observation, creativity, and building.

L’événement Mupop Atelier Légo Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme