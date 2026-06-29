Mupop Atelier Légo MuPop (Music Museum) Montluçon
Mupop Atelier Légo MuPop (Music Museum) Montluçon mercredi 15 juillet 2026.
Montluçon
Mupop Atelier Légo
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-24 2026-08-05 2026-08-12
Une visite immersive de notre salle d’exposition temporaire permettra aux enfants de tester différents instruments de musique qu’ils pourront ensuite reproduire à l’aide de Légo. Un atelier ludique qui associe observation, créativité et construction.
.
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An immersive tour of our temporary exhibition hall will give children the chance to try out different musical instruments, which they can then recreate using LEGO. A fun workshop that combines observation, creativity, and building.
L’événement Mupop Atelier Légo Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Atelier Échecs Espace Boris Vian Montluçon 29 juin 2026
- Exposition Les Amis des Arts Shakers Montluçon 1 juillet 2026
- Le Fablab chez Albert Focus découpeuse laser Espace Boris Vian Montluçon 1 juillet 2026
- Regards chorégraphiques nationaux Théâtre Gabrielle, Robinne Montluçon 3 juillet 2026
- Festival Paillettes à la Maison Concert revigorant NINE LA MAISON LILANANDA Montluçon 3 juillet 2026