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MONROE CATHEDRALE ST LOUIS Versailles

MONROE CATHEDRALE ST LOUIS Versailles

MONROE CATHEDRALE ST LOUIS Versailles lundi 5 octobre 2026.

Lieu : CATHEDRALE ST LOUIS

Adresse : 4, PLACE ST LOUIS

Ville : 78000 Versailles

Département : 78

Début : 2026-10-05

Fin : 2026-10-05

Heure de début : 20:00

MONROE Début : 2026-10-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CATHEDRALE ST LOUIS 4, PLACE ST LOUIS 78000 Versailles 78

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