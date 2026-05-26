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AGENDA · Chalon-sur-Saône

Monroe Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône

samedi 7 novembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place de l'Hôtel de Ville
Adresse
Eglise Saint-Pierre
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
32 32 32 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Monroe

Place de l’Hôtel de Ville Eglise Saint-Pierre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Une voix céleste au cœur du patrimoine français.
À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française. Révélée
au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges, cette jeune
soprano à la voix d’or captive et émeut par sa maturité artistique et sa présence
scénique hors du commun.   .

Place de l’Hôtel de Ville Eglise Saint-Pierre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 26 97 84 43  billetterie@dhmanagement.fr

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English : Monroe

L’événement Monroe Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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