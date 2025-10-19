Monroe récital de chants sacrés Tours

Monroe récital de chants sacrés

Place Michelet Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Monroe, accompagnée à l’église Saint-Etienne par la maîtrise de la Cathédrale de Tours, est une cantatrice prodige de 17 ans.

Révélée en 2024 au grand public en remportant l’émission Prodiges sur France 2, Monroe s’impose déjà comme une figure majeure d’une nouvelle génération d’artistes lyriques.

Monroe, accompagnée à l’église Saint-Etienne par la maîtrise de la Cathédrale de Tours, est une cantatrice prodige de 17 ans.

Révélée en 2024 au grand public en remportant l’émission Prodiges sur France 2, Monroe s’impose déjà comme une figure majeure d’une nouvelle génération d’artistes lyriques.

Elle incarne une alliance rare entre virtuosité vocale, maturité artistique et quête intérieure. .

Place Michelet Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 10 53 83 matheo.hardit@gmail.com

English :

Monroe, accompanied at the Eglise Saint-Etienne by the maîtrise de la Cathédrale de Tours, is a 17-year-old singing prodigy.

Revealed to the general public in 2024 by winning the France 2 television program Prodiges, Monroe is already establishing herself as a major figure in a new generation of op

German :

Monroe, die in der Kirche Saint-Etienne vom Orchester der Kathedrale von Tours begleitet wird, ist eine 17-jährige Wundersängerin.

Monroe wurde 2024 einem breiten Publikum bekannt, als sie die Sendung Prodiges auf France 2 gewann, und hat sich bereits als eine der wichtigsten Figuren einer neuen Ge

Italiano :

Monroe, accompagnata nella chiesa di Saint-Etienne dal coro della cattedrale di Tours, è una diciassettenne prodigio del canto.

Rivelata al grande pubblico nel 2024, quando ha vinto il programma Prodiges su France 2, Monroe si sta già affermando come figura di spicco di una nuova generazione di can

Espanol :

Monroe, acompañada en la iglesia de Saint-Etienne por el coro de la catedral de Tours, es un prodigio del canto de 17 años.

Revelada al gran público en 2024, cuando ganó el programa Prodiges de France 2, Monroe ya se está consolidando como una figura importante de una nueva generación de cantantes

L’événement Monroe récital de chants sacrés Tours a été mis à jour le 2025-10-19 par Tours Val de Loire Tourisme