Monsieur Aznavour, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Monsieur Aznavour Samedi 20 juin, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Projection en audiodescription et en version sous-titrée pour sourds et malentendants du Biopic Monsieur Aznavour de Medhi Idir

Dans le cadre de La Fête de la Musique

2h17, 2024

Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu’il n’avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d’une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson, et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de Monsieur Aznavour

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Projection AD/STSME Fête de la musique Festival 33 Tour

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