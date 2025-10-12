Monsieur Mâlâ Saint-Amand-Montrond

Monsieur Mâlâ

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Samedi 2026-03-28 20:30:00

My name is Monsieur Mâlâ, I’m not a human, I’m a machine. Paroles introduisant le premier album, Storyteller, de Monsieur Mâlâ. Spectacle proposé dans le cadre de la participation de la Ville de Saint-Amand-Montrond au réseau La Matrice, Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028

Ce quinete est une machine dont la conception serait empirique et la production organique, capable de nous raconter des histoires au moyen de musiques instrumentales.

Ses rouages ont pour noms Nicholas Vella (piano, Fender Rohdes, claviers), Swa2li Mbappé (basse, guitares), Yoann Danier (batterie), Robin Antunes (violon, mandoline) et Balthazar Naturel (Saxophone, cor anglais, clarinettes, flûtes). Ces fortes personnalités sont tous des leaders ou des sidemen reconnus dans la sphère du jazz et de ses satellites. 15 .

English :

My name is Monsieur Mâlâ, I’m not a human, I’m a machine. Lyrics introducing Monsieur Mâlâ’s first album, Storyteller. Show proposed as part of the City of Saint-Amand-Montrond’s participation in the La Matrice network, Bourges European Capital of Culture 2028

