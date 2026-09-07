« Monstres et créatures fantastiques de l’Espagne médiévale », Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac
Informations pratiques
« Monstres et créatures fantastiques de l’Espagne médiévale » Mercredi 4 novembre, 18h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T18:30:00+01:00 – 2026-11-04T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T18:30:00+01:00 – 2026-11-04T19:30:00+01:00
Entre fascination et répulsion, les monstres et créatures fantastiques occupent une place importante dans l’imaginaire de l’art hispanique. Nourries par les récits de voyage, les terres lointaines et les croyances, ces figures interrogent les limites du monde, de la nature et de l’humain.
Cette conférence propose d’explorer la manière dont ces représentations, du fantastique aux premiers regards scientifiques, ont façonné notre vision de l’inconnu et révèlent les peurs, les rêves et les curiosités d’une époque.
En partenariat avec la mission relations internationales de la Ville et le Comité de Jumelage, à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage Pessac-Burgos
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
En écho au spectacle L’Espagne vue par les compositeurs français
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
Par Julia Roumier, maître de conférences HDR à l’Université Bordeaux Montaigne
DR
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