Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville

Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Mont-de-Marsan dévoile la ville médiévale cachée

– Accueil des visiteurs aux Halles de la Madeleine, place Charles de Gaulle Libraire

– Un parcours commenté dans la vieille ville, avec accès exceptionnel et contingenté à la terrasse du donjon Lacataye, à la Grande Fontaine et au vieux moulin de la Douze Coupe-files pour les donateurs. Accessibilité limitée pour les personnes à mobilité réduite.

– Des ateliers pour les 3-10 ans (réservation obligatoire)

– Un escape game dès 12 ans

– Un concert-conférence Les troubadours d’Aquitaine et l’amour courtois , par Kathy Bernard et Xavier Terrasa, le samedi à 17h au Théâtre Molière

– Une conférence La construction de l’espace urbain du XIIe au XXe siècle , par Jeanne-Marie Fritz, le dimanche à 17h au Théâtre Molière

– Des expositions de vestiges aux Halles de la Madeleine et aux Archives départementales

L’entrée est libre. .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr

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English : Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville

L’événement Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan