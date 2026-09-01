Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville Mont-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville
Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Mont-de-Marsan dévoile la ville médiévale cachée
– Accueil des visiteurs aux Halles de la Madeleine, place Charles de Gaulle Libraire
– Un parcours commenté dans la vieille ville, avec accès exceptionnel et contingenté à la terrasse du donjon Lacataye, à la Grande Fontaine et au vieux moulin de la Douze Coupe-files pour les donateurs. Accessibilité limitée pour les personnes à mobilité réduite.
– Des ateliers pour les 3-10 ans (réservation obligatoire)
– Un escape game dès 12 ans
– Un concert-conférence Les troubadours d’Aquitaine et l’amour courtois , par Kathy Bernard et Xavier Terrasa, le samedi à 17h au Théâtre Molière
– Une conférence La construction de l’espace urbain du XIIe au XXe siècle , par Jeanne-Marie Fritz, le dimanche à 17h au Théâtre Molière
– Des expositions de vestiges aux Halles de la Madeleine et aux Archives départementales
L’entrée est libre. .
Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr
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English : Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville
L’événement Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan
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