Chez Monsieur Gilbert Mulot Mont
Chez Monsieur Gilbert Mulot Mont vendredi 26 juin 2026.
Mont
Chez Monsieur Gilbert Mulot 10, route de la seigneurie Mont Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Découvrez le monde paysan de Gilbert Mulot.
La 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays se déroulera tout au long du dernier week-end de juin, du vendredi 26 au dimanche 28. Pour la première fois, cet événement sera décliné sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, à l’initiative des services communautaires.
À Mont, Gilbert Mulot, exploitant agricole à la retraite, vous fera visiter son ancienne exploitation, reconstituée sous forme de maquette au 1/32e, ainsi que les autres exploitations et monuments qu’il a conçus en miniature, principalement à partir de matériaux recyclés. C’est tout le monde paysan du passé auquel il a redonné vie !
Trois séances sont prévues le vendredi 26, le samedi 27 et le dimanche 28 juin, à 14h30. Don libre. Inscription obligatoire auprès de Gilbert Mulot (nombre de places limité). Contact 03.85.89.32.37. .
Chez Monsieur Gilbert Mulot 10, route de la seigneurie Mont 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr
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English : Journées du patrimoine de pays à Mont
L’événement Mont a été mis à jour le 2026-06-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne
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