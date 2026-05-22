Montanas de Tango 10ème anniversaire Salon du Casino Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Montanas de Tango 10ème anniversaire

Salon du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 84 – 84 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Pour ses 10 ans, Montanas de Tango réunit milongas, live et DJ pour deux jours de célébration au Casino de Bagnères. Tango Sonos en concert, DJ Dumé, Dicri et Juan & Alma.

Samedi 24 Octobre

15h30 à 19h30 — Milonga + boisson + apéro — DJ Dumé

21h à 2h — Milonga + boisson + gâteau d’anniversaire — Tango Sonos DJ Dicri

Dimanche 25 Octobre

12h — Pack complet uniquement

15h à 19h — Despedida + boisson — DJ Juan & Alma .

Salon du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 51 02 62

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English :

For its 10th anniversary, Montanas de Tango brings together milongas, live music and DJs for two days of celebration at the Casino de Bagnères. Tango Sonos in concert, DJ Dumé, Dicri and Juan & Alma.

L’événement Montanas de Tango 10ème anniversaire Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65