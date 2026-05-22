Montanas de Tango 10ème anniversaire Salon du Casino Bagnères-de-Bigorre
Montanas de Tango 10ème anniversaire Salon du Casino Bagnères-de-Bigorre samedi 24 octobre 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Montanas de Tango 10ème anniversaire
Salon du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 84 – 84 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Pour ses 10 ans, Montanas de Tango réunit milongas, live et DJ pour deux jours de célébration au Casino de Bagnères. Tango Sonos en concert, DJ Dumé, Dicri et Juan & Alma.
Samedi 24 Octobre
15h30 à 19h30 — Milonga + boisson + apéro — DJ Dumé
21h à 2h — Milonga + boisson + gâteau d’anniversaire — Tango Sonos DJ Dicri
Dimanche 25 Octobre
12h — Pack complet uniquement
15h à 19h — Despedida + boisson — DJ Juan & Alma .
Salon du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 51 02 62
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English :
For its 10th anniversary, Montanas de Tango brings together milongas, live music and DJs for two days of celebration at the Casino de Bagnères. Tango Sonos in concert, DJ Dumé, Dicri and Juan & Alma.
L’événement Montanas de Tango 10ème anniversaire Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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